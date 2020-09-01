В Пулково задерживают рейсы

Сегодня, во вторник 1 сентября, в петербургском аэрорпорту Пулково вновь задержали 4 авиарейса. Горожане не смогли вовремя вылететь в Москву, Новосибирск и Калининград.

Самолет в Калининград должен был взлететь в 07:00, но в итоге вылет состоялся в 08:34. Лайнер до столицы должен был вылететь в 5:20 утра, однако до сих пор воздушное судно находится в Петербурге. Другой борт по расписанию должен был отправляться в Москву в 14:50, однако онлайн-табло аэропорта теперь не показывает точное время вылета. Рейс до Новосибирска, назначенный на 22:15, также задерживается.

Напоминаем, что вчера были задержаны рейсы в турецкую Анталью, Сочи и Новосибирск. Вот уже более недели в Пулково нет ни одной отмены авиарейса.