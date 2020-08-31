Россияне не покупают туры из-за слухов о новом карантине

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что на продажи в турагентсвах негативно влияют слухи о том, что в сентябре Россию ждет вторая волна ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с АТОР отметил, что информация о новом карантине, который введут якобы 20 сентября, является фейковой. Тем не менее, продажи туров после 20 сентября резко снижаются. Туристы не уверены в том, как будут развиваться дальнейшие события, не знают точных дат открытия государственных границ, в связи с чем глубина бронирования также не велика и составляет всего 7 дней.

На продажи туристических поездок также влияют сезонный фактор.