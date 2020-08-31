В ближайшие две недели в Петербург прилетят три вывозных рейса из Таджикистана

Первый рейс запланирован уже на эту пятницу, 4 сентября. Следующий рейс прибудет в Санкт-Петербург через неделю, 7 сентября. Третий планируется к 11 сентября. Все три самолета вылетят из Душанбе.

Примечательно, что большинство пассажиров этих рейсов являются жителями Петербурга и Ленинградской области, которые были вынуждены задержаться в Таджикистане в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

Ранее пассажиров подобных рейсов доставляли на автобусе по месту жительства, где они были обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Однако сейчас обязательный карантин для возвратившихся на Родину отменен, но сдать тест на наличие коронавирусной инфекции все же придется.