С середины сентября Южная Осетия открывает границы с Россией

Президент республики Анатолий Бибилов сообщил, что границы между двумя странами планируют открыть 15 сентября. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Причиной восстановления транспортного сообщения назвали улучшение эпидемиологической ситуации на территории России.

Запрет на пересечение границ между Россией и Южной Осетией действует с начала апреля. Примечательно, что ранее, 1 августа, отменили двухнедельный карантин для тех, кто возвращается в Южную Осетию с России. До начала августа этот карантин был обязательной мерой.