В Пулково задерживают 4 рейса

Сегодня, 31 августа, на онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербургского аэропорта Пулково вновь произошли изменения. Четыре рейса, включая международные, вылетят из Пулково с задержкой во времени.

Согласно последним данным, сегодня задержатся рейсы в турецкую Анталью, Сочи и Новосибирск. Остальные самолеты покинул аэропорт в согласии со штатным расписанием. Судя по онлайн-табло, ни один авиарейс сегодня не был отменен. Отмен в Пулково нет уже больше недели.

Напомним, что вчера, в воскресенье 30 августа, также были задержаны 4 рейса: ночной в Анталью, утренний в Калининград и дневной в Москву.