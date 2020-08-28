4 рейса задержаны в Пулково 28 августа

Сегодня, 28 августа, в аэропорту Пулково не отменили ни один полет. Уже на протяжении целой недели с онлайн-табло вылетов и прилетов не пропадают запланированные рейсы. Однако, задержки пока наблюдаются.

В эту пятницу в Пулково было скорректировано время для внутренних направлений. Сегодня пассажиры отправятся в Йошкар — Олу не в 12:10, а в 14:15. Самолет в Нижний Новгород вылетит в 19:30 вместо 16:40, а в Воронеж петербуржцы полетят уже завтра, 29 августа — время отправления перенесли с 21:55 на 00:50. Также, в Новосибирск отправление сосотоится в 23:20 вместо 22:15.