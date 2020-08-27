В Пулково прекратились отмены вылетов

Сегодня, в четверг, 27 августа, стало известно, что в расписании онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково не вносилось изменений. Отмены рейсов, уже ставшие для горожан привычными, наконец завершились.

На протяжении последний четырех дней в аэропорту прекратились масштабные отмены рейсов: все запланированные полеты были осуществлены. Теперь петербуржцы смогут вылететь в российские и заграничные города, согласно расписанию. Однако, задержки по-прежнему происходят: сегодня рейс в Сочи под номером FV 5605 должен был вылететь в 6:05, но полет перенесли на 7:30.

Ранее мы сообщали, что самыми популярными у петербуржцев городами, согласно данным аэропорта, в августе 2020 года стали Анталья, Москва, Симферополь и Сочи. Кроме того, из Петербурга часто совершаются вылеты в Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Анапу и Краснодар.