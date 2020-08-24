Ехать или нет: насколько опасно сейчас в Турции

Из Турции в Россию возвращаются первые туристы. Они рассказывают о проверках правоохранителей и соблюдении режима изоляции. На данный момент всем, кто возвращается из-за рубежа, необходимо в течение трех дней сдать анализ на наличие вируса COVID-19 и загрузить свои результаты на сайт Госуслуг. Далее на протяжении 14 дней нужно соблюдать режим самоизоляции. В ином случае гражданам грозит штраф.

Евгений Федоров, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, несмотря на возобновление авиасообщения с некоторыми странами, рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок за границу. По его словам, эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему нестабильна, а от болезни может спасти лишь жесткий карантин и полное отсутствие контактов. По данным же турецкой «Республиканской народной партии» и мнению специалиста по внутренним болезням Мустафы Адыгюзеля, официальной статистке Анкары по распространению коронавирусной инфекции в стране доверять не стоит: эксперты считают, что она намеренно занижается.

Другая опасность кроется в том, что туристическая страховка не покрывает затраты в случае заражения COVID-19, а власти Турции или России не обязаны оплачивать лечение заболевших, если заражение произошло на территории другой страны.