Россия на неделе восстановит авиасообщение с Египтом

Источники газеты «Известия» сообщают о том, что на этой неделе власти РФ должны объявить о возобновлении авиасообщения между семью странами. В этот список входит Египет, Китай, Франция, Мальта, Кипр, Венгрия и Иордания.

Окончательное решение по этому вопросу будут принимать завтра, 25 августа, на заседании оперативного штаба. Однако эксперты утверждают, что радоваться рано. Вероятно, вылететь в Европу смогут только те, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу в странах ЕС, либо те, у кого имеются медицинские показания для лечения за границей.