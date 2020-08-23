Утром в воскресенье в Пулково отменили уже 10 полетов

Сегодня, 23 августа, в петербургском аэрорпорту Пулково отменили 10 авиарейсов. С табло исчезла информация о вылетах в Турцию и Белоруссию.

Согласно последним данным, из расписания исключены три полета в Анталью и один — в Бодрум, а также три рейса в Минск, запланированные на 05:35, 10:35 и 20:05. Также стало известно, что 23 августа в 21:35 не вылетит самолет в Череповец. Кроме того, петербуржца по-прежнему не смогут вылететь в Стокгольм и Амстердам.

Ранее в субботу в аэропорту отменили 15 рейсов. 22 августа в число недоступных для горожан городов также попали Ереван, Москва, Худжанд, Тиват, Душанбе, Бишкек, Тиват, Кишинёв, Сочи и Даламан.