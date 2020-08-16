Где отдыхают россияне? Рассказывают аналитики

По данным агентства Biletix, в июле 2020 у россиян более чем на 2% вырос спрос на авиабилеты туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в понедельник. Подобные поездки выходного дня в основном предпочитают путешественники 30-35 лет, реже 25-30. 13,8 процента из них отправляются в трехдневные туры вместе с детьми.

Аналитики сервиса назвали самые востребованные на сегодняшний день направления. В список вошли Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа.

При подобных условиях россиянам не нужно брать отпуск на работе, а средний чек на авиабилеты ниже, чем на длительные путешествия. По информации компании Biletix, в среднем мини-путешествия в июле обошлись россиянам в 6694 рубля.