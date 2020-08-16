Авиарейсы из Пулково за границу, а также в Москву отменены

В воскресенье, 16 августа, появилась информация на онлайн-табло аэропорта о том, что вылет 12 рейсов отменен.

Большинство отмененных рейсов должны были отправиться за пределы страны. Так, жители Санкт-Петербурга и гости города не смогли улететь в Самарканд, Анталью, Бодрум, Минск, Бургас, Амстердам и Шанхай. Внутри страны не удалось попасть в Москву в связи с отменой рейса авиакомпании "Уральские авиалинии".

Также стало известно, что 2 дневных авиарейса до Москвы от компании «Северный ветер» и до Иркутска от S7 задержаны.

Однако утверждается, что отмены произошли заблаговременно и связано это с оптимизацией расписания полетов в период пандемии коронавирусной инфекции.