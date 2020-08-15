Вылететь из Петербурга теперь можно без ущерба для бюджета

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщает, что в целом по стране сейчас авиабилеты подешевели, причём это касается сразу нескольких регионов, в их числе и Санкт-Петербург. Также это касается и курортных направлений.



Так, на 26 % подешевели билеты в Астрахань и Махачкалу. То есть, теперь перелёт туда из Санкт-Петербурга обойдётся в 4,7 тысяч рублей и 5,4 тысяч рублей соответственно. Стоимость перелета в Анапу также снизилась, а именно билеты стали дешевле на 16%, то есть цена снизилась до 6,9 тысяч рублей, а в Нижний Новгород билеты подешевели на 12%, что означает снижение до 6тысяч рублей.



Кроме того, для жителей Петербурга стали дешевле билеты в такие города, как Архангельск, Киров, Симферополь, Уфа, Оренбург и Калининград.