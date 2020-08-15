Пассажирский порт Петербурга откроется для больших лайнеров

На сегодняшний день в Пассажирский порт Санкт-Петербурга могут проходить суда длиной до 340 метров, шириной до 42 метров и осадкой до 8,8 метра. Поскольку этим требованиям не соответствует множество океанских лайнеров, петербуржцы лишены возможности отправиться в некоторые круизы. Транспортное ведомство сообщило о введении новых поправок, согласно которым допустимой шириной теперь станет 43 метра, а осадка увеличится на 0,7 метра.



Пусть и небольшие, эти изменения позволят, в частности, принимать в порту лайнер «MSC Meraviglia». Возможность его захода в гавань уже проверили с помощью тренажера судовладельца, основанного на математическом моделировании, с участием петербургских лоцманов.



Поправки также коснутся судов портового флота (лоцманских и спасательных катеров, буксиров и других) — им будет разрешена стоянка вторым корпусом борт к борту (лагом) к пассажирским судам. Кроме прочего, ледоколы, дноуглубительные и спасательные суда будут освобождены от обязательной лоцманской проводки.