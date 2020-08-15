Утром в субботу 15 августа с электронного табло аэропорта Пулково пропало 12 рейсов. Согласно последним данным, отменены рейсы авиакомпаний Red Wings и «Аэрофлот», вылетающие из Санкт-Петербурга в Москву и Сочи. Также петербуржцы по-прежнему не могут попасть в турецкие города Анталию и Даламан, а также в Бишкек, Минск, Амстердам и Шанхай, авиасообщение с которыми было приостановлено на неделе.
Два самолета до Симферополя и Москвы также на данный момент задержаны. Утренний рейс «Уральских авиалиний» до Сочи, запланированный на 06:00, перенесен на неопределенный срок. Все остальные рейсы отправятся по расписанию.
В аэропорту Пулково продолжают отменять рейсы
© Фото: pixabay.com
15 августа из петербургского аэропорта Пулково в рейс не выйдет 12 самолетов.
Утром в субботу 15 августа с электронного табло аэропорта Пулково пропало 12 рейсов. Согласно последним данным, отменены рейсы авиакомпаний Red Wings и «Аэрофлот», вылетающие из Санкт-Петербурга в Москву и Сочи. Также петербуржцы по-прежнему не могут попасть в турецкие города Анталию и Даламан, а также в Бишкек, Минск, Амстердам и Шанхай, авиасообщение с которыми было приостановлено на неделе.
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