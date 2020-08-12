Новый скоростной поезд «Стриж» свяжет Санкт-Петербург и Самару

РЖД сообщает, что первый рейс «Стрижа» из Северной столицы планируется на 21 августа, а из Самары — на 22 августа. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45. В Самару «Стриж» прибудет в 19:50. В обратном направлении скоростной поезд отправится по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября. Отправление скоростного поезда ожидается в 00:20, а прибытие в Петербург в 19:20.

На маршруте запланированы остановки на следующих станциях: Москва, Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск и Сызрань.

В РЖД рассчитывают, что запуск «Стрижа» улучшит межрегиональные транспортные связи и в будущем поможет в развитии внутреннего туризма.