Посол Египта в России рассказал о возможном запуске рейсов

Ихаба Насра, посол арабской республики в Москве, заявил, что его страна будет добиваться возобновления полетов. На данный момент в Египте открыли для иностранных туристов популярные курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Могу сказать, что самолеты туда летают почти из всех европейских стран, из арабских стран, из некоторых азиатских стран, из США. Авиасообщение в аэропорты этих городов приостановлено только с РФ», — сказал посол.

Ихаб Насра надеется на скорейшее восстановление авиарейсов Москва-Каир и уточняет, что в египетских аэропортах принимаются серьезные меры для борьбы с COVID-19: проводятся экспресс-тесты и разносторонний комплекс санитарных мер.

Напоминаем, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, которое ФСБ России квалифицирует как теракт. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, однако курортные города Египта закрыты для российских чартеров.