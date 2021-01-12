Отели в Петербурге показали 20%-ную заполняемость в новогодние праздники

Средняя загрузка отелей Петербурга во время новогодних праздников этой зимой составила около 20%. Об этом сообщил председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев.

Он подчеркнул, что петербургское гостеприимство не нарушили никакие происшествия, длинные выходные прошли спокойно. В Ленобласти загрузка отелей доходила до 40%.

Отметим, что в декабре власти северной столицы ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости в городе, а также попросили туристов пока не приезжать в город на Неве.

Из-за закрытых границ количество туристов в Финляндии сократилось на 92%. Основную массу составляли приезжие из России.