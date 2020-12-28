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В Сочи засняли декабрьский "купальный сезон"

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© Фото: pixabay.com

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Отдыхающие в аномально теплые дни решили массово искупаться в Черном море.

Россияне искупались в Черном море в декабре. Необячное явление попало на видео и было опубликовано в группе «Типичный Сочи» «ВКонтакте».

В условиях, когда днем в Сочи стояло тепло +17 градусов, отдыхающие решили воспользоваться случаем и искупаться: на кадрах видно, как несколько человек плавают в волнах.

Снимавший прокомментировал случившееся, что "открывается предновогодний купальный сезон", между тем на Красной Поляне - уже горнолыжный.

По данным синоптиков, в Сочи будет аномально тепло ближайшие пару недель, то есть и на Новый год, и на каникулы. На побережье днем будет около +15, а в горах - около +13 градусов. Преимущественно будет светить солнце, хотя и небольшой снег пока исключать нельзя.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе на Новый год также обещают аномальное тепло, однако для наших широт оно составит всего лишь +1 градус.

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