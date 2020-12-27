Туроператоры определили предпочтения россиян на 2021 год

Эксперты раскрыли главные особенности путешествий россиян в 2021 году. Прогнозы озвучили специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру», передает РИА Новости.

Во-первых, россияне откажутся от планирования поездок за месяцы до события - будут покупать билеты и путевки в последний момент, приученные постоянными отменами рейсов в пандемию коронавируса.

Во-вторых, число поездок снизится из-за упавших доходов. В-третьих, по этой же причине вырастет спрос на авиабилеты лоукостеров.

Вероятно, считают эксперты, россияне будут больше путешествовать по родной стране. Притом, выбирать будут малопопулярные места, что приведет к расширению географии путешествий.

Также популярность набирают мини-туры с гидами по городам и активный отдых на природе: сплавы, конные походы, велотуры и фитнес-туры.

Как писал Санкт-Петербург.ру, самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стали Дубай, Хабаровск и Владивосток. Билеты туда-обратно обойдутся путешественникам в 200+ тыс. руб.