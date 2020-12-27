Туроператоры назвали самые дорогие города для путешествий на Новый год

Самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай. Авиабилет в обе стороны обойдется почти в 217 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

Все остальные дорогостоящие авиаперелеты специалисты нашли внутри России. Например, слетать в Хабаровск и обратно в Москву будет стоить 203 тыс. руб., а во Владивосток - 178 тыс. руб.

Также эксперты рассматривали и наземный транспорт. Так, в Иркутск на поезде можно будет доехать за 26 тыс. руб. Дорогой будет и поездка из Петербурга в Москву - почти 20 тыс. руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти нашего города в начале декабря ввели жесткие ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. В том числе, были приняты меры, чтобы снизить туристический поток на новогодние праздники.