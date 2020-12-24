Ростуризм одобрил меры, принятые Смольным для поддержки отрасли

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает беспрецедентными принятые Смольным меры поддержки туристической отрасли в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

В частности, она отметила освобождение туротрасли от ключевых региональных налогов на два года.

Окончательное решение о внесении изменений в отдельные городские законы о налогах и сборах депутаты приняли 23 декабря. Объем налоговых льгот туротрасли оценивается в 3,66 млрд руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре власти ввели в городе жестки антикоронавирусные меры. В частности, на новогодние праздники закрываются музеи и театры, сокращается время работы баров и ресторанов. В Смольном озвучивали просьбы к туристам пока не ехать в город из-за сложной эпидемиологической ситуации.