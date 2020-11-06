Петербург признан лучшим городом для гостиничного бизнеса

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга лучших городов для ведения гостиничного бизнеса.
Как сообщает администрация города, Северная столица в 20-й Национальной гостиничной премии обошла Казань и Екатеринбург.
Губернатор Александр Беглов назвал туризм «драйвером развития экономики».
По его словам, в 2019 году туристы потратили в северной столице более 376 млрд рублей.
Градоначальник отметил, что туристы едут посмотреть не только старинную архитектуру и музеи, но и новые достопримечательности - небоскреб Лахта Центр, новый футбольный стадион, Западный скоростной диаметр, музеи современного искусства.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за пандемии коронавируса поток туристов в наш город сильно сократился.