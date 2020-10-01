Российские власти продолжат возвращать деньги за внутренний туризм

Правительство РФ продлило до 10 января 2021 года программу кешбэка за туры по России и увеличило максимальный размер возврата за поездку до 20 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Позже будет объявлена дата старта акции.

В рамках второго этапа программы россияне смогут поехать куда-то на новогодние праздники.



Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа. Путевка должна быть обязательно оплачена картой «Мир». Деньги на нее вернут в течение пяти дней.