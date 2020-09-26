В Петербурге проходит мотопробег в честь закрытия байкерского сезона

Тысячи мотоциклистов собрались на Дворцовой площади, участвуя в праздновании Всемирного дня туризма, 26 и 27 сентября. Как пишут "Невские новости", акцию проводят благодаря комитету по развитию туризма Петербурга, помогшего организовать мероприятии в дни пандемии коронавируса.

Байкеры начали мотопробег в полдень. На Дворцовой площади собрались байкеры, зрители, среди которых заметили певца Александра Розенбаума.

В эти дни проходят бесплатные пешеходные и водные экскурсии в Петербурге, Петергофе и Кронштадте - все билеты забронировали в самом начале регистрации.