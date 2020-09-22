Самым дешевым направлением октября для петербуржцев будет Москва

Самыми дешевыми направления перелетов для жителей Санкт-Петербурга стали Москва и Ярославль. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики выяснили, что вылетать россиянам, тратя минимум средств, можно из Москвы, Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

Так, для петербуржцев в октябре есть много вариантов недорогих перелётов. К примеру, в Москву можно улететь всего за 1,2 тысячи рублей. В Ярославль за перелёт будет нужно заплатить 1,5 тысячи рублей. За 2 тысячи рублей можно отправиться в Ставрополь, Киров, Казань, Калининград, Элисту, Махачкалу, Чебоксары и Курган.

Из Сочи самым бюджетным стал перелёт в Москву — билет стоит 1,6 тысячи рублей. А из Москвы за тысячу рублей можно отправиться в Воронеж и Калугу.