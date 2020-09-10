Финляндия придумала для российских путешественников "туристический пузырь"

Финские власти могут пересмотреть правила для въезда в страну для граждан РФ. Как пишет АБН, отсутствие туристов негативно сказывается на экономике - потери от ограничений могут достичь 3,5 млрд евро.



Согласно последним ограничениям для туристов, действующим с 24 августа, для приезжих из стран красной зоны (больше 25 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели) запрещен въезд в Финляндию.

При этом, в Финляндии собираются организовать масштабную лабораторию для въезжающих, которая сможет делать около 14 тыс. тестов в день.

Эксперт рассказал агентству, что даже со строгими правилами въезда и ограничениями на публичные мероприятия Финляндия будет пользоваться спросом у туристов из РФ, в частности, у петербуржцев.

Так, в 2019 году доля россиян в турпотоке Финляндии была близка к 70%.