Восемь россиян прилетели в Турцию с коронавирусом

С 10 августа, когда открылось авиасообщение между РФ и турецкими курортными городами, страну посетили свыше 336 тыс. россиян. При этом за все это время коронавирус выявили только у восьми российских туристов, сообщают турецкие власти.

Эти случаи потребовали лечения и дальнейшего наблюдения.

При выявлении коронавируса у туриста, медики уведомляют инфекционное ведомство Турции, которое устанавливает, с кем контактировал заболевший, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.

Отметим, что заграница не спешит открываться для россиян - пока улететь можно лишь в небольшое число стран, однако Турция была среди первых, кто открыл авиасообщение с РФ. Также в августе запустили рейсы в Великобританию.