Больше всех в Петербурге потеряли турфирмы

Самые ощутимые убытки от пандемии коронавируса понесли турфирмы, музеи и пекарни. Умудрились заработать магазины бытовой техники и зоотоваров, сообщает РБК.

Многим ресторанам удалось избежать банкротства после открытия в июле. После снятия ограничений люди снова устремились в заведения общепита. По данным компании "Эвотор", падение выручки кафе в августе составило 13% по сравнению с показателями прошлого года.

При этом прибыль турфирм сократилась на 44%. Музеи потеряли 34% выручки, а пекарни - 25%.

Доход продавцов бытовой техники вырос на 68%, а зоомагазинов - на 38%.

Отметим, владельцы фудкортов и развлекательных площадок в ТЦ, которые в Петербурге не работали дольше других заведений после снятия ограничений, обращались в Смольный с просьбами разрешить работу, так как их бизнесу угрожало разорение.