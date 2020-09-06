Российские туристы потратили в Петербурге больше, чем в других городах

Санкт-Петербург стал самым затратным городом для туристов в летний сезон.

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», в северной столице россияне платили около 4,6 тыс. руб. за покупку. При этом в курортных регионах — Краснодарском крае и Крыму — средний чек покупки составил 2,7 тыс. и 2,1 тыс. рублей соответственно. Для Сочи этот показатель равнялся 3,2 тыс. руб., а для Анапы — 1,3 тыс. руб.

В этом году туристический сезон начался поздно из-за пандемии коронавируса. Ездить за границу россиянам разрешили только в августе и список стран очень ограничен. Поэтому стали популярны маршруты внутри страны - южные регионы у моря и Петербург, как культурная столица.