Почувствовать соль на губах: в Кронштадте собираются открыть самый большой остров-музей в мире

Недалеко от Петербурга рядом с островом Котлин располагаются чуть более двух десятков фортов, построенных в течение первых 200 лет истории русского флота – с 1704 по 1914 год. В те времена форты были оборонительными сооружениями, которые защищали город от внешних врагов, но сегодня это труднодоступные закрытые крепости.

Форты – большие укрепления в виде крепостей на воде – считаются памятниками фортификационного искусства и охраняются государством, часто становясь объектами музейных комплексов. В Петербурге форты в большей степени заброшены, а их стены разрушают порывистый ветер и частые наводнения. Многие из фортов принадлежат ВМФ и Министерству обороны.

Фото: odigitriaspb.ru

Зачем вообще строили форты?

Идея строительства фортовой крепости принадлежит Петру I. Именно он впервые воплотил в жизнь строительство фортов в современном их обличии – ядро посередине и крепкие, толстые стены вокруг, напоминающие мощные крепости. Поначалу форты были деревоземляными, которые, естественно, обороняли город недолго, поэтому на смену им пришли каменные сооружения. Такие форты тоже были недолговечны, поэтому их сменили бетонные и броневые конструкции.

В начале XVIII века Россия боролась за выход к морю и оборонялась от шведов, поэтому для более надежной преграды от северных врагов Петр решил дополнительно укрепить Кронштадтскую крепость. Именно так в 1704 году было положено начало строительства цепочки крепостей-фортов Кронштадта, которые сегодня состоят из 21 укрепления, 17 из которых расположены в Финском заливе.

Военно-морские форты возводили не только на территории России. В Мексике, например, береговой форт «Сан-Фелипе» был построен в 1564-1577 годах по приказу короля Испании Филиппа II, чтобы отражать пиратские нападения, затем его использовали в качестве тюрьмы, а сейчас – как музей.

Британский форт «Рафс-Тауэр» был установлен на двух пустых колоннах. Его создали в 1942 году для хранения артиллерийского оружия и охраны портов Харвич, Эссекс и устье Темзы.

Всем известный по одноименной телеигре форт «Бойар» строили в период с 1801 по 1857 годы. Он тоже предназначался для обороны Франции от внешних захватчиков, но во время Второй мировой войны был использован в качестве стрельбища для немецких солдат. Это негативно повлияло на состояние форта, который на сегодняшний день закрыт для посещений.

«Рафс-Тауэр» и «Бойар». Фото: Flickr; 365mag.ru

«Остров погибших женихов»

Первым фортом, с которого, как считают, началась вся история морской обороны Петербурга, стал «Кроншлот», построенный в 1704 году по личному указанию Петра I. Труднодоступное сооружение десятигранной формы служил преградой от шведов во времена Северной войны. Петр поначалу назвал форт «Кроншлоссом», что означало «коронный ключ», но, передумав, переименовал в «Кроншлот» – «коронный замок». Во время Великой Отечественной войны на территории форта располагались зенитные орудия, а после войны в нем размагничивали корабли.

У «Кроншлота» есть неофициальное название «остров погибших женихов» из-за почти полного отсутствия какой-либо связи с «цивилизацией». Во внутренней части форта располагается гавань, а также несколько построек, в том числе Эллинг, Дом маячника, Восьмигранная башня, Западный (Николаевский) бастион и Маяк. Сейчас «Кроншлот» находится в заброшенном состоянии и закрыт для посещений, а единственные частые гости – охранники с собаками.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

А «Чумной» ли форт?

Форт «Александра I» или «Чумной форт» был построен с 1836 по 1845 годы инженером-полковником Лебедевым по поручению Николая I и стал первым многоярусным фортом того времени. Всем известный форт «Бойяр» очень на него похож, однако его строительство заняло практически 57 лет, тогда как «Чумной» был построен, во-первых, раньше, а во-вторых, намного быстрее.

Первоначально форт контролировал систему перекрестного огня совместно с другими фортами («Петр I», «Рисбанк», «Павел I» и «Кроншлот»), при этом сам никогда не участвовал ни в одном боевом действии. Однако «Чумной» сыграл ключевую роль во время Крымской войны, защищая военно-морскую базу в Кронштадте от попыток вражеского вторжения со стороны англо-французских войск. Тем не менее в 1896 году форт потерял свое место в составе оборонительных сооружений в связи с развитием нарезной артиллерии, но и это не помешало «Александру I» оставить важный след в истории.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Почему же форт называют «Чумным»? Третья пандемия чумы в конце XIX века охватила многие страны мира, в том числе и Россию. В 1898 году при Императорском институте экспериментальной медицины создали «Особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ея появления в России». Коротко – КОМОЧУМ. Форт в водах Финского залива, многоярусный и уединенный «Александр I» стал идеальным местом для создания лаборатории и проведения экспериментов по производству вакцины и иммунной сыворотки от чумы.

В качестве рабочего материала ученые и исследователи использовали лошадей. После того, как на «Чумном» поселились несколько врачей, заведующий особой лабораторией Турчинович-Выжникевич и доктор Шрейбер заразились, а их тела были сожжены в кремационной печи прямо на территории форта. Именно эта история и породила такое мрачное неофициальное название. Лаборатория проработала вплоть до 1917 года, а зараза за пределы форта так и не вышла.

В последние годы форт полностью закрыт для посещений. Изредка там можно увидеть охрану, которая разгоняет незваных туристов с берегов «Чумного форта».

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

«Цитадель»

Форт «Император Петр I» или «Цитадель» – береговая батарея, которая была построена в период с 1721 по 1724 годы и оснащена 106 орудиями. Спустя сотню лет «Цитадель» чуть не разрушило наводнение, и в 1827 году власти приняли решение перестроить форт в камне. В крепости также есть своя гавань, в которую ведут два прохода с раздвижными чугунными мостами (в случае необходимости они перекрывались). Главная его башня соединялась по флангам с двумя полубашнями, а внутренняя территория могла вмещать гарнизон из 422 человек.

В 1834 году Николай I приказал переименовать крепость, и «Цитадель» стала фортом «Император Петр I». По причине появления новых сооружений «Император» вошел во вторую линию обороны и стал перевалочной базой для армии страны, а уже в 1896 году он так же, как и «Чумной» был выведен из состава оборонительных сооружений.

Впоследствии на территорию форта перевезли орудия с «Александра I» и сейчас «Цитадель» вовсе принадлежит ВМФ России и закрыт для посещений в связи с полуразрушенным фасадом.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Новая страница в истории Кронштадта

2 июня перед прессой и гостями пресс-тура выступили глава комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич, член рабочей группы по развитию города Кронштадт Марика Коротаева и историк, а также петербургский краевед Лев Лурье, которые анонсировали новый этап в истории развития Кронштадта как не только героического города, но и привлекательной локации для туристов.

Благодаря проекту «Кронштадт. Остров фортов» город станет более открытым и привлекательным для туристов и жителей Петербурга. Попасть в него станет значительно проще, ведь пассажирские катера будут следовать в Кронштадт прямо из центра Северной столицы, а время в пути займет 30 минут. Помимо этого, будут запущены «метеоры», которые свяжут Кронштадт с Петергофом, создавая единый туристический маршрут.

«Мы сегодня в Санкт-Петербурге говорим о том, что ведущая роль туризма – диверсификация туристских потоков и о том, что необходимо запускать новые маршруты. Не просто показывать классический исторический центр, который и так сегодня перегружен и входит во все «топ-5», «топ-10» лучших мест мира. Нам необходимо обратить внимание на не менее интересные форматы и маршруты. Мы видим Кронштадт как важный инструмент развития туризма – в 2018 году его посетило 1,5 млн туристов. Это значит, что интерес есть, и мы его будем развивать», – отметил Евгений Панкевич.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

На территории 80 гектаров планируется расположить исторический парк, в котором будут музей, образовательные маршруты, посвященные знаменитым сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям, а также новые кафе, рестораны и даже гостиницы, как на территории фортов и крепостей, так и на воде. Организаторы создали очки виртуальной реальности, которые наглядно показали прессе и гостям примерный проект «Острова фортов» и все локации, которые туда включены.

«Какой бы парк мы ни создали, самое главное, учитывая все сегодняшние тенденции, чтобы это место стало модным. Мы с вами видели на примере «Севкабеля» и Новой Голландии как места, которые доселе были недоступны, в один-два года становятся модными и расцветают. Напомню вам, что в Петербурге негде купаться в море – у нас нет ни одного морского пляжа! Кронштадт – единственное место в городе, где можно оборудовать действительно хороший городской пляж. Так что Кронштадт – это не только место, где можно прикоснуться к истории, но и провести не один, а даже два дня с семьей, где ваш ребенок может в прямом смысле почувствовать соль на губах», – рассказал о перспективах проекта историк Лев Лурье.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Создатели планируют отреставрировать сооружения, доступ к которым ранее был закрыт. Особое внимание уделили фортам «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» которые после бережной реставрации обретут новую жизнь и станут доступны для жителей и гостей города.

В «Чумном» откроют театр иммерсивных спектаклей, а в «Кроншлоте» будет восстановлена внутренняя марина, создан зал для проведения торжественных церемоний в стиле XVIII века и отель в морском стиле. «Император Петр I» станет причалом для «Метеоров» из Петербурга и Петергофа, местом исторических реконструкций петровских времен, а также ярмарок и сувенирных лавок. Между фортами будет протянута канатная дорога с фуникулерами, а в одной из марин близ фортов – проходить обучение дайвингу.

«Миллионы-миллионы туристов благодаря этому проекту приедут в Кронштадт, потому что это – действительно уникальное место, которое в буквальном смысле дышит историей. Дай бог, чтобы ничего плохого не случилось с городом и со всем, что оставили нам наши предки после себя. Я был здесь неоднократно, возил детей, сейчас показываю Кронштадт внукам, чтобы знали, чтобы ценили. Я очень рад, что рано или поздно все, что было здесь раньше, восстановят!» – поделился впечатлениями о проекте народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

С помощью кластера также планируется создать новые рабочие места, а реализация проекта позволит увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год.

«Есть целые страны, которые живут за счет внутреннего туризма. Для нашей страны с бездонной историей это является очевидным конкурентным преимуществом, не пользоваться которым просто грешно. Проект, который мы представляем, имеет все шансы стать одним из самых масштабных проектов в современной истории Петербурга», – справедливо заметила Марика Коротаева, член рабочей группы по развитию Кронштадта.

Кластер был сформирован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, а открытая презентация проекта состоится на полях Петербургского международного экономического форума 6-8 июня 2019 года. Проект финансируется с помощью инвестиций, меценатства, спонсорства, а также частных вложений отдельных лиц.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»