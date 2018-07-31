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«Аврору» включили во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности

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© Фото: The world list of tourist attraction

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Таким образом легендарный крейсер попал в компанию Эрмитажа и московского Кремля.

Крейсер «Аврора» включили во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Соответствующее решение было принято на Сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма в Йоханнесбурге (ЮАР).

Знаменитый корабль является объетом культурного наследия Российской Федерации. Он был спущен на воду в 1900 году и введен в эксплуатацию три года спустя. Назвали его в честь одноименного парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны, в 1854 году.

В начале 1920-х годов «Аврора» стала первым боеспособным кораблем в составе Балтийского флота Советского Союза. До 1930 года крейсер совершил несколько плаваний, по Балтийскому и Белому морю, а также заграничных походах, с заходом в скандинавские порты. В 1927 году крейсер был награжден орденом Союза Советских Социалистических Республик «Красное знамя».

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Сейчас крейсер по-прежнему входит в состав Балтийского флота России и является действующим. Команда корабля составляет примерно 30 человек (офицеры, мичманы, старшины и матросы). Во время Дня ВМФ, который прошел в Петербурге 29 июля, легендарную «Аврору» посетил президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день Россия представлена во Всемирном списке 25 объектами особой туристской привлекательности. Помимо «Авроры», в список входят Эрмитаж, московский Кремль, Кижи, озеро Байкал, город Суздаль, гора Эльбрус, Транссибирская магистраль и другие объекты.

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