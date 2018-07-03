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Петербург в очередной раз завоевал награды World Travel Awards

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Город на Неве стал лучшим в круизном и культурно-историческом направлении.

Петербург выиграл в двух номинациях международной премии World Travel Awards, которую называют туристическим «Оскаром». Северная столица впервые участвовала в номинации круизных городов и уверенно обошла Амстердам, Афины, Венецию и Канны.

Не менее успешно Петербург выступил в номинации «культурно-историческое направление». Здесь конкуренцию городу на Неве составляли Флоренция, Париж, Рим, Лондон и Барселона.

Radisson Royal Hotel на Невском проспекте был признан лучшим в Европе историческим отелем. Московский Swissôtel Krasnye Holmy взял награду в номинации бизнес-отелей класса люкс. Крымский курорт Mriya Resort & Spa признали лучшим курортным комплексом для отдыха.

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Российский «Аэрофлот» назвали лучшим брендом. Жюри считает, что это лучшая авиакомпания для путешествий в Азию, у нее наиболее комфортный бизнес-класс.

Ранее Петербург выигрывал конкурс World Travel Awards на звание лучшего туристического направления в Европе. В этой номинации он превзошел Амстердам, Барселону, Берлин, Йоркшир, Лиссабон и других конкурентов.

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