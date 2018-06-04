Петербург стал самым популярным городом для путешествий на День России

Северная столица стала самым популярным городом для путешествий на День России, сообщает портал Tvil.ru. Рейтинг был составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 10 по 12 июня 2018 года.

За Петербургом расположились Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сергиев Посад, Самара и Псков. Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира по футболу, который начнется уже 14 июня.

Туристы бронируют отдых в городах России в июньские праздничные выходные в среднем на 2,5 ночи. Гости города на Неве в среднем тратят на проживание 3,9 тыс. рублей в сутки.

В первую десятку российских курортных направлений по популярности отдыха в День России входят Ялта, Сочи, Феодосия, Анапа, Севастополь, Селигер, Алушта, Судак, Геленджик и Ладога.

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Петербург стал самым популярным городом у туристов на ЧМ-2018



Ранее Петербург стал самым популярным городом для семейных путешествий с детьми этим летом. В Северную столицу едут для экскурсионного отдыха. Что касается морских курортов, то здесь лидерво удерживают курорты Крыма и Краснодарского края.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.