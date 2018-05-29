Петербург стал самым популярным городом для семейных путешествий с детьми этим летом. Согласно данным сервиса бронирования жилья Tvil, в город на Неве едут для экскурсионного отдыха. Морские курорты Краснодарского края и Крыма заняли первые десять мест среди летних курортных направлений семейного отдыха.

Туристы бронируют летние поездки с детьми в Северную столицу в среднем на шесть суток и тратят на проживание более 3 тыс. рублей в сутки. На черноморских курортах российские путешественники тратят чуть меньше – от 2 до 2,7 тыс. рублей в сутки. Отправляются туда в среднем на десять суток.

В первую десятку российских курортов входят Сочи, Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. Дешевле всего проживание обойдется в Анапе и Евпатории, дороже всего в Ялте.

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Ранее стало известно, что Петербург стал самым популярным городом России, куда направлялись туристы 9 мая. В среднем путешественники находились в Северной столице пять ночей и тратили по 3 тыс. рублей в сутки.