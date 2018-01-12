Из Петербурга запустили «Экспресс на родину Есенина»

В арсенале «РЖД Тур» появились два новых тура – «Литературное наследие Мещерского края» и «Экспресс на родину Есенина». Это трехдневные поездки на поездах с отправлением с Московского вокзала в направлении Рязани. Участников экскурсии «Экспресс на родину Есенина» ждет обзорная экскурсия по городу, а также знакомство с историей основания крестьянской усадьбы Есениных в XIX века.

«Литературное наследие Мещерского края» расскажет об истории литературы Рязанского края, корни которой можно найти в глубокой древности. Слушателям расскажут о Софонии Рязанце, которому приписывают создание знаменитой «3адонщины», а также об Анне Буниной – одной из первых женщин, профессионально занявшейся литературой в первой половине XIX века.

Кроме того, к ЧМ-2018 «РЖД Тур» планирует организовать железнодорожный туризм для гостей из разных стран. Для болельщиков намерены сделать специальные прицепные вагоны, где будут устраивать экскурсии при участии реконструкторов, лекторов, экскурсоводов и музыкантов. Также с 8 февраля 2018 года компания возобновит паровозные прогулки на ретропоезде с Витебского вокзала в Царское Село. Стоимость билетов будет начинаться от 1700 рублей.