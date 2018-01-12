Петербург стал главной темой спецвыпуска французского журнала

Известный французский журнал Le Figaro подготовил спецвыпуск, посвященный Петербургу, сообщает ТАСС. Презентация материала состоялась в Париже. Авторы рассказали читателям о красотах и культуре Северной столицы.

«История Петербурга всегда была связана с французской историей, с французской культурой, с самой Францией. В частности, там работали выдающиеся французские архитекторы, художники и скульпторы», – сказал на презентации посол России во Франции Алексей Мешков.

Спецвыпуск, вышедший под названием «Белая магия Петербурга», содержит 150 страниц. В нем присутствует литературный отдел, в котором авторы рассказывают о русских писателях, живших в городе на Неве – Александре Пушкине, Федоре Достоевском, Анне Ахматовой и Николае Гоголе.

Мишель Де Жерер, ответственный за спецвыпуск, заявил, что Петербург «представляет собой очень интересное явление». Журналист подчеркнул, что город, построенный в подражание Европе, содержит в себе подлинно русский дух.