В ближайшие годы в Петербурге появится туристическая полиция. Об этом рассказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев.

Туристическая полиция будет отвечать за безопасность гостей города. Для этого в ближайшее время петербургские сотрудники МВД начнут изучать иностранные языки.

«Со следующего года планируется внедрение уникальной практики обучения сотрудников полиции иностранным языкам на базе ГУП "Городское туристско-информационное бюро". Дальнейшим шагом на пути к созданию имиджа Петербурга как дружелюбного к туристам города должно стать создание полноценной туристической полиции», - цитирует чиновника «Росбалт».

Мушкарев также рассказал, что в следующем году в Петербурге откроются плавучие гостиницы. Для них уже выделили три участка на Неве и Большой Невке.

Туристическая полиция уже работает в Москве. Там ее организовали в 2014 году. Ее сотрудники говорят на английском, испанском, немецком и китайском языках. Они отвечают за безопасность туристов и помогают им ориентировать в городе.

Во время Олимпиады-2014 иностранные языки также изучали сочинские правоохранители. Но там специальную полицию для туристов не создавали.