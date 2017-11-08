Ломоносов вошел в топ-10 малых туристических городов России для новогодних поездок

Ломоносов вошел в десятку самых популярных малых городов России для туризма в новогодние праздники. Об этом сообщил сайт бронирования жилья Tvil.ru.

В Ломоносов на новогодние праздники туристы едут в среднем на четыре дня. Там каждая семья намерена потратить не более четырех тысяч рублей в сутки ха жилье.

Помимо Ломоносова в число наиболее популярных малых городов вошли Великий Устюг в Вологодской области, Звенигород в Московской области, Суздаль во Владимирской области, Болгар в Татарстане, Олонец в Карелии, Судак в Крыму, Байкальск в Иркутской области, Углич в Ярославской области и Заокский в Тульской области.

Дешевле всего на новогодние праздники будет отдохнуть в Крыму – за ночь в Судаке можно заплатить меньше двух тысяч рублей. Самое дорогое проживание в Суздале – пять тысяч рублей в сутки.