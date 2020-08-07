Чиновники рассказали, когда российские туристы смогут полететь в Таиланд и на Мальдивы

Таиланд может быть открыт для российских туристов уже в ближайший месяц, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Российское посольство обсуждает с властями Таиланда возобновление авиационного сообщения, отмечая при этом, что главным принципом, которому следуют власти нашей страны вляется принцип взаимности. Также в расчет берется заболеваемость в той или иной стране.

«Постепенно могут открыться страны Карибского бассейна, островные государства, в том числе Мальдивы и Сейшелы», — заявил Волков, особо подчеркнув, что эти страны сильно зависят от туристической отрасли.

Напомним, с сегодняшнего дня россиян ждет в гости Черногория. Россия на данный момент открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.