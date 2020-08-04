Шведский стол отменяется

Пандемия коронавируса сделает отдых российских туристов в Турции чуть менее радостным. Как рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, система питания "шведский стол" претерпела изменения.

По словам эксперта, отдыхающие больше не смогут сами накладывать еду в тарелки. Приносить блюда из буфета гостям будет персонал отеля.

Столовые приборы и посуда будет обрабатываться согласно правилам турецкого Минздрава. Также необходимо будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, рейсы в Анкару и Стамбул возобновлены с 1 августа. С 10 августа самолеты из России полетят в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее сообщалось, что турецкие отели не планируют повышать цены на отдых в 2020 году. Для заболевших коронавирусом на отдыхе гостиницы должны предоставить изоляционную комнату и отправить данные о них в турецкий Минздрав. На остальных туристах это никак не отразится.