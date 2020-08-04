Центр Петербурга оставят без корабликов

Маломерным судам, которые не подлежат государственной регистрации, могут запретить плавать по рекам и каналам Петербурга. В проекте поправок к правилам пользования водными объектами уточняется, что речь идет о корабликах массой до 200 кг и мощностью двигателей до восьми киловатт.

Таким судам будет запрещено плавать по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Исключение составят дни проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных состязаний. Прогулки по рекам и каналам в такие дни владельцам маломерных судов нужно будет согласовывать с городскими властями заранее.

Напомним, навигация в этом году стартовала только 28 июня, погодные условия в Петербурге тоже не располагают к длинным водным прогулкам, так что до конца сезона доживут не все владельцы корабликов для туристов.