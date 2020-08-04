Черногория распахнула объятия: на Балканах снова ждут российских туристов

Россия внесена Черногорией в "зеленый список" стран, более не опасных связи с эпидемией коронавируса. Это значит, что россиянам не придется сдавать дополнительные анализы для въезда в страну на Балканском полуострове.

Вместе с Россией Национальный координационный совет при правительстве Черногории внес в "зеленый список" и Азербайджан. Критериями попадания становится количество инфицированных. Для беспрепятственного въезда соотношение должно быть 25 на 100 тысяч человек.

Граждане стран, находящихся в "желтом списке", обязаны при въезде в страну иметь отрицательный анализ на Covid-19, сделанный не более чем за 71 час до путешествия.

Напомним, Россия с 1 августа открыла международное авиасообщение. В первый же день аэропорту Пулково были задержаны более 30 рейсов.