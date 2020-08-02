All inclusive по прошлогодним ценам: Турция обещает не завышать стоимость отдыха

Турецкие отели не будут повышать цены на отдых в 2020 году, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

По его словам, в прошлогодних контрактах с туроператорами было прописано условие, согласно которому цены на размещение в турецких отелях останутся на уровне 2019 года. При этом отели обяжут принять дополнительные меры по защите постояльцев от коронавируса.

Однако не все отели, видимо, в курсе намерений Чорабатыра. Например, за размещение в отеле категории 5 звезд в Сиде, поездка в который была запланирована на май 2020 года, но по понятным причинам не состоялась, российская турфирма просит у корреспондента издания "Санкт-Петербург.Ру" на 178 евро больше за отдых в октябре.

По данным главы Федерации отельеров, отели в Турции даже снижают цены. Для заболевших на отдыхе гостиницы должны предоставить изоляционную комнату и отправить данные о них в турецкий Минздрав. На остальных туристах это никак не отразится.