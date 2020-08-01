В Пулково в первый день возобновления международных полетов отменили более 30 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково в субботу отменили 34 рейса. Большая часть - это вылеты по международным направлениям: Кипр, Шанхай, Париж, Минск, Бишкек, Турция, Рига, Бургас, Ереван и другие. Было отменено сразу 4 рейса в турецкую Анталью.

Кроме того, вылеты в Магнитогорск, Москву, Сочи и Барнаул отменили авиакомпании S7, «Северный ветер», «Россия».

Причиной отмены рейсов стала оптимизация расписания полетов.

«Пассажиры заранее проинформированы об этом и в случае необходимости пересажены на другие рейсы. Жалоб не поступало», – отмечает ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Международное авиасообщение в Пулково, прерванное в марте из-за пандемии коронавируса, восстановили только сегодня. Аэропорт перешел на усиленную дезинфекцию помещений и всех контактных поверхностей. В терминалах есть специальная разметка для соблюдения дистанции.

На завтра назначен первый рейс в Стамбул.