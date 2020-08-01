Владельцев яхт в Петербурге "попросили" с Петровской косы

Глава федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин разослал владельцам пришвартованных в яхт-клубе на Петровской косе письма с просьбой эвакуировать суда в яхт-клуб Петербурга, расположенный в Лахте.

Ранее судебные приставы оставили клуб без выхода на сушу, потребовав также освободить акваторию от имущества.

«Уважаемые капитаны! По распоряжению Дербина В.Г. с сегодняшнего дня Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Яхты надо поднять и разоружить», — приводит «Фонтанка» выдержку из сообщения, отправленного накануне.

При этом обращение командора Валентина Наумова заканчивается просьбой сообщить, кто готов последовать этому решению. Возникает вопрос - если можно ему не следовать, то зачем это делать?

Речной яхт-клуб профсоюзов принадлежит городу, но находится в бессрочном пользовании у Ленинградской федерации профсоюзов. Профсоюзы планировали заняться девелопментом территории.