  • 13 Июнь 2019
USD 12.06.2019 64.5158 -0.2761
USD ММВБ 23:19 64.5762  
EUR 12.06.2019 73.0448 -0.1700
EUR ММВБ 23:19 72.7842  
Нефть($) 13.06.2019 61.32 1.35
Нефть(p) 13.06.2019 3956.11 +70.54

Абоненты Tele2 не платят за интернет в первый день за границей

Автор:


© Фото: Tele2

Темы дня

Услуга работает в рамках опции «Безлимитный интернет за границей», действующей в 124 странах.

Tele2 в сезон отпусков подготовил предложение для абонентов тарифа «Мой онлайн+». У них не взимается плата за первый день пользования опцией «Безлимитный интернет за границей». Такая возможность доступна клиентам каждый месяц.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавляет своих абонентов от хлопот в начале поездки. Оператор помогает им быстро адаптироваться за рубежом и дарит первый день безлимитного интернета. Так оператор подчеркивает, что заботится о своих клиентах, где бы они ни находились.

Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет за рубежом. Возможность доступна каждый месяц как новым, так и действующим абонентам тарифного плана «Мой онлайн+», у которых подключена услуга «Безлимитный интернет за границей» и внесена абонентская плата за тариф.

При этом абоненты тарифного плана «Мой онлайн+» Tele2 не платят за домашний тариф в роуминге. Для этого достаточно подключить опцию «Безлимитный интернет за границей» и начать ей пользоваться. За каждый оплаченный день выхода в интернет в роуминге клиенту начисляется сумма в размере суточной абонентской платы по тарифу. Возможность доступна со второго дня выхода в сеть.

Опция «Безлимитный интернет за границей» действует в 124 странах, позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Подключение опции бесплатно. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

«В поездках за рубеж клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. В прошлом году мы отменили плату за домашний тариф в роуминге и существенно расширили географию действия услуги «Безлимитный интернет за границей». Сейчас мы идем дальше и дарим абонентам первый день интернета в поездке. Теперь они могут сразу заняться насущными вопросами: заказать такси из аэропорта, посмотреть погоду и поделиться в социальных сетях первыми впечатлениями от другой страны. Приятная возможность позволит клиентам не ограничивать себя в использовании онлайн-сервисов в путешествии», – сказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

    Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.

    читать далее →

    «Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

    На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

    читать далее →

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram