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Интернет-трафик петербуржцев в международном роуминге Tele2 вырос в 6 раз

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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География опции «Безлимитный интернет за границей» увеличилась до 120 стран.

Tele2 подвела итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов из Петербурга и Ленобласти, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 6,3 раза.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120.

Абоненты Tele2 из Петербурга и Ленобласти посетили 157 страны, традиционно самыми популярными из которых стали Финляндия, Эстония и Белоруссия. В эти страны отправились 44% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Также петербуржцы активно путешествовали по Италии, Турции и Швеции. В список экзотических направлений попали Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде и Папуа – Новая Гвинея.

Также значительный прирост год к году в международном роуминге показал объем скачанного петербуржцами интернет-трафика 9 мая – в День Победы он вырос в 9 раз год к году. Рост количества абонентов Tele2, которые провели этот день за границей, составил около 45% по сравнению с прошлым годом.

По России наибольшую активность в международном роуминге проявили клиенты Tele2 из Москвы, Петербурга и Челябинска. На их долю пришлось около 40% голосового трафика и отправленных сообщений и более 60% интернет-трафика, использованного всеми абонентами оператора в путешествиях по миру.

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