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Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии

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© Фото: pixabay.com

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Звонки домой для пользователей нескольких тарифов будут очень дешевыми.

Tele2 подготовила специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум» из Петербурга. У этих абонентов в путешествии по Финляндии исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома.

Эксклюзивным предложением могут воспользоваться абоненты тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум» из Петербурга и Ленинградской области в поездках по Финляндии с 25 апреля 2019 года.
Специально подключать ничего не нужно – исходящие вызовы в Россию будут расходоваться автоматически и бесплатно из пакета тарифа у новых и действующих абонентов. После исчерпания пакета минут стоимость звонков в Россию составит 2 рубля за минуту для абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» и 1,5 рубля за минуту для пользователей тарифа «Премиум».

Пользователям тарифного плана «Премиум» в путешествиях за рубежом также бесплатно доступна опция «Безлимитный интернет за границей». Услуга действует в 120 странах и позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться интернетом в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Опцию не нужно подключать и дополнительно оплачивать. В поездках за границей абонентам тарифа доступны входящие вызовы на выгодных условиях – 5 рублей за минуту.

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Также Tele2 улучшила покрытие в Ленинградской области на границе с Финляндией. Качественные услуги связи теперь доступны на всех контрольно-пропускных пунктах в Финляндию. Они охватывают следующие населенные пункты: Светогорск, Торфяновку и Брусничное. Клиентам Tele2, путешествующим в Финляндию на автомобиле, доступны высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь при пересечении границы.

«Финляндия традиционно входит в число стран-лидеров по посещаемости у наших абонентов. Особенно популярно это направление у петербуржцев: на него пришлась четверть их поездок за рубеж в 2018 году. Для клиентов из Северной столицы мы подготовили предложение, позволяющее не думать в роуминге о звонках домой – теперь исходящие вызовы в Россию стоят, как дома. Это особенно актуально в пору майских праздников, когда клиенты отправляются на каникулы. Как и другие выгодные предложения Tele2, его не нужно подключать – оно будет автоматически доступно пользователям двух популярных тарифных планов. В праздники абоненты смогут делиться впечатлениями прямо из путешествий, не ограничивая себя в звонках в Россию», - сказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

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