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Tele2 назвала самые популярные горнолыжные курорты России

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© Фото: Instagram / @kazantcevaolya

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Компания проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data.

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Наиболее активным на Северо-Западе стали петербуржцы, новгородцы и мурманчане. Они во время поездок на горнолыжные курорты скачали и отправили 11 Тб, что так же превышает показатели прошлогоднего сезона в 9 раз.

Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты Tele2 проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 годов.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3 и 4 местах с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае – общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Аналитика показала, что те курорты, где клиенты наиболее часто пользовались интернетом, также лидируют по продолжительности сделанных звонков. И хотя список возглавил «новичок» списка – курорт Ski Club в Кировской области, остальные участники знакомы по вышеописанному рейтингу. Клиенты Tele2 активно звонили с «Розы Хутор», из «Губахи», «Квани» и «Снежинки».

В рейтинге курортов по числу посетивших клиентов Tele2 картина выглядит иначе. Список возглавляет тверской парк «Яр» – на него приходится более 10% абонентов оператора, которые отправились этой зимой кататься на лыжах и сноуборде. Второе место рейтинга занимает нижегородская спортивная деревня «Новинки» (7%), далее с небольшим отрывом следуют «Солнечная долина» (6,8%) в Челябинской области и «Снежинка» (6%). В то же время лидер предыдущего списка – «Роза Хутор» – занял 7 место с результатом 4,93%.

Жители Северо-Запада выбирали разные направления для отдыха. Петербуржцы, новгородцы, псковичи, петрозаводчане и калининградцы чаще всего отдыхали в тверском парке «Яр». При этом жители Северной столицы также регулярно выбирались на курорт «Игора» в Ленинградской области. Архангелогородцы и мурманчане больше всего катались в Хибинах, а «Роза Хутор» оказалась на первом месте у жителей Вологодской области.

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